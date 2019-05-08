Британский суд признал виновным 18-летнего Даниила из Эстонии во владении детским порно

Как пишет North Wales Pioneer, молодого человека задержали в его доме в Уэльсе в октябре прошлого года. Суду известно, что он имел во владении 31 фильм из самой жесткой категории детского порно. Также у него обнаружили более 40 порно-фотографий.

В качестве наказания суд вынес Снятковскому 120 часов общественных работ и отправил на реабилитацию. Кроме того, ему назначен пятилетний испытательный срок, в течение которого он не должен совершать преступления сексуального характера.

В результате скандала молодой человек также был исключен из колледжа.