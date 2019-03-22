Британский суд признал эстонца виновным в контрабанде кокаина на 130 млн евро

49-летний Муст и его 21-летний соучастник латвиец Волдемарс Гайлис были осуждены еще раньше, а 27-летний компаньон из Голландии Раймонд Дейкстра и два гражданина Великобритании Найджел Кларк (64) и Дин Уотерс (59) — вчера.

Эстонца, латвийца и голландца задержали в море поблизости от границы Великобритании в августе прошлого года после того, как власти Великобритании два года следили за ними. Со спрятанным грузом кокаина мужчины начали путь из Южной Америки, из Суринама. Власти Великобритании сопроводили яхту в Англию, в Корнуолл в порт Ньюлин.

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На судне в тайнике нашли 1400 кг кокаина. Такой груз обошелся осужденным примерно в 44 млн фунтов, что в пересчете на евро — более 50 млн. При продаже конечному потребителю за него получили бы 112 млн фунтов, то есть примерно 130 млн евро.

Какое наказание будут отбывать мужчины, решат в следующий вторник.

Комментарии заместителя директора британского департамента по борьбе с организованной преступностью Мэтта Хорна смотрите на видео: