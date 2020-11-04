Братья-фентанильщики Кярберги, хранившие после осуждения килограммы наркотиков, дополнительного наказания не получили

В прошлом году братья Дмитрий и Пауль Керберги, организаторы масштабного фентанилового бизнеса, были приговорены к семи годам лишения свободы. Наркоторговцы договорились с прокуратурой и отделались столь легким наказанием в том числе потому, что содействовали следствию и сдали ”закладки”, которые сама прокуратура в ходе расследования не обнаружила.

В соответствии с соглашением Кэрберги отдали якобы все доходы от преступной деятельности на общую сумму около 1,5 млн евро. Тогда генеральный прокурор Вахур Верте сказал, что это самая крупная сумма, конфискованная когда-либо в рамках уголовного дела о наркотиках.

14 августа 2019 года, за день до заключения соглашения, Пауль Кярберг показал Центральной криминальной полиции два тайника. Один из них находился под Таллинном на пересечении Вильянди мнт и улицы Карусэ, другой — в волости Люганузе в Ида-Вирумаа. Спустя несколько недель, 3 сентября, суд одобрил соглашение, и большое количество фентанила, обнаруженное в тайниках, стало для суда весомым аргументом при утверждении соглашения. Однако вскоре выяснились обстоятельства, которые заставили прокуратуру усомниться в благородности намерений Карберга при сдаче тайников.

16 сентября 2019 года в многоквартирном доме на улице Кооли в городе Пюсси в Ида-Вирумаа в ходе проведения канализационных работ стал распространяться химический запах. Прибывшие на место спасатели обнаружили на кухне в квартире номер 21 три двухлитровые бутылки от Coca-Cola с подозрительным веществом внутри, а в картонной коробке в коридоре — вакуумные упаковки с подозрительным порошком. Порошок был найден также в пластиковом ящике в комнате у входной двери. Кроме того, в комнате были обнаружены различные предметы, используемые для взвешивания и упаковки: ложки, вакуумный аппарат, воронки. Всего было найдено около 4,3 кг фентанила и более 13 кг исходного вещества для фентанила NPP. Для выяснения обстоятельств Вируская окружная прокуратура возбудила уголовное дело.

В этот раз по делу кроме самих братьев Кярберг, которые уже отбывают наказание, проходили еще два человека: представлявший интересы Пауля Кярберга юрист Индрек Репнау и хороший друг Пауля Вадим Скоркин. Все они обвинялись в незаконном обороте наркотического вещества в больших объемах.