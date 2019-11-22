22.11.2019, 10:57

Брат и сестра не пришли вечером домой. Полиция нашла детей в другом уезде

 (1)
Дополнено в 14.05
EST 681
Брат и сестра не пришли вечером домой. Полиция нашла детей в другом уезде
Andres Putting

Полиция вела сегодня поиск двух детей, которые ушли из дома в Тарту и не вернулись. Во второй половине пятницы стражи порядка сообщили, что дети найдены. Они обнаружились в Рапламаа, с ними всё в порядке.

Полиция и сотрудники органов по защите детей выясняют все обстоятельства произошедшего, мальчика и девочку в ближайшее время отвезут обратно в Тарту.

В ночь на пятницу полиция получила сообщение, что в Тарту на Сыпрузе пуйестеэ брат и сестра, 10-летний Хейро и 12-летняя Марийе-Элийзе, не вернулись домой в назначенное время. Правоохранители начали активные поиски детей.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: