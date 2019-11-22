Брат и сестра не пришли вечером домой. Полиция нашла детей в другом уезде

Полиция и сотрудники органов по защите детей выясняют все обстоятельства произошедшего, мальчика и девочку в ближайшее время отвезут обратно в Тарту.

В ночь на пятницу полиция получила сообщение, что в Тарту на Сыпрузе пуйестеэ брат и сестра, 10-летний Хейро и 12-летняя Марийе-Элийзе, не вернулись домой в назначенное время. Правоохранители начали активные поиски детей.