Брат и сестра не пришли вечером домой. Полиция нашла детей в другом уезде

Полиция вела сегодня поиск двух детей, которые ушли из дома в Тарту и не вернулись. Во второй половине пятницы стражи порядка сообщили, что дети найдены. Они обнаружились в Рапламаа, с ними всё в порядке.
Полиция и сотрудники органов по защите детей выясняют все обстоятельства произошедшего, мальчика и девочку в ближайшее время отвезут обратно в Тарту.
В ночь на пятницу полиция получила сообщение, что в Тарту на Сыпрузе пуйестеэ брат и сестра, 10-летний Хейро и 12-летняя Марийе-Элийзе, не вернулись домой в назначенное время. Правоохранители начали активные поиски детей.
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