Бомбовое предупреждение заставило десятки жителей Кохтла-Ярве провести вечер вторника на улице

По сообщению читателя RusDelfi, инцидент произошел в доме по Ахтме мнт. По словам читателя, полиция попросила жильцов дома покинуть свои квартиры и оцепила дом.

Как уточнили в полиции, тревожное сообщение было получено около 8 часов вечера. Говоривший по-русски мужчина сообщил, что в квартире скоро взорвется бомба.

В ходе дознания мужчина признался, что сделал ложный вызов. Полиция доставила хулигана в отделение полиции и проверила его квартиру. Взрывного устройства обнаружено не было.

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