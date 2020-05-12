Бомбовое предупреждение заставило десятки жителей Кохтла-Ярве провести вечер вторника на улице
Во вторник вечером полиция получила предупреждение о том, что в одном из жилых домов Кохтла-Ярве взорвется бомба.
Во вторник вечером полиция получила предупреждение о том, что в одном из жилых домов Кохтла-Ярве взорвется бомба.
По сообщению читателя RusDelfi, инцидент произошел в доме по Ахтме мнт. По словам читателя, полиция попросила жильцов дома покинуть свои квартиры и оцепила дом.
Как уточнили в полиции, тревожное сообщение было получено около 8 часов вечера. Говоривший по-русски мужчина сообщил, что в квартире скоро взорвется бомба.
В ходе дознания мужчина признался, что сделал ложный вызов. Полиция доставила хулигана в отделение полиции и проверила его квартиру. Взрывного устройства обнаружено не было.
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