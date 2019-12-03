03.12.2019, 12:15

Более 200 случаев за год: полиция задержала очередного водителя, находившегося в состоянии наркотического опьянения

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Politseioperatsioon Suurupis
Politseibuss maanteel (foto on illustratiivne).Foto: Taavi Sepp

В начале ноября на 70 километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в Хаапсалу полиция остановила автомобиль BMW, за рулем которого находился 22-летний мужчина с признаками наркотического опьянения.

Полицейские запретили мужчине продолжать поездку и отправили анализ его крови на экспертизу для выявления возможного наркотического опьянения. Экспертиза подтвердила подозрения и в отношении водителя было заведено уголовное дело.

По словам руководителя Хаапсалуского полицейского участка Андрея Таратухина, в этом году в Ляэнемаа были задержаны четверо водителей в состоянии наркотического опьянения.

Один такой случай произошел 14 сентября, когда на 57 километре шоссе Кейла-Хаапсалу автомобиль Mazda съехал в кювет. За рулем находился 29-летний мужчина, употребивший алкоголь и не имеющий водительских прав соответствующей категории. У полицейских были основания полагать, что мужчина также употреблял наркотики перед тем, как сесть за руль. Экспертиза это подтвердила.

Всего в этом году в Эстонии были задержаны 218 водителей в наркотическом опьянении.

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