Более 200 случаев за год: полиция задержала очередного водителя, находившегося в состоянии наркотического опьянения

Полицейские запретили мужчине продолжать поездку и отправили анализ его крови на экспертизу для выявления возможного наркотического опьянения. Экспертиза подтвердила подозрения и в отношении водителя было заведено уголовное дело.

По словам руководителя Хаапсалуского полицейского участка Андрея Таратухина, в этом году в Ляэнемаа были задержаны четверо водителей в состоянии наркотического опьянения.

Один такой случай произошел 14 сентября, когда на 57 километре шоссе Кейла-Хаапсалу автомобиль Mazda съехал в кювет. За рулем находился 29-летний мужчина, употребивший алкоголь и не имеющий водительских прав соответствующей категории. У полицейских были основания полагать, что мужчина также употреблял наркотики перед тем, как сесть за руль. Экспертиза это подтвердила.

Всего в этом году в Эстонии были задержаны 218 водителей в наркотическом опьянении.