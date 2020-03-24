24.03.2020, 16:16

Более 1600 жителей Таллинна остались без электричества из-за поврежденного кабеля

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Foto: Argo Ingver

Во вторник утром в районах Таллинна Кесклинн и Кристийне произошла запланированное и незапланированное отключение электричества. Без света осталось больше тысячи жителей столицы.

Около 10:00 1683 жителей Кристийне и Кесклинна остались без электричества. Elektrilevi объяснила, что незапланированное отключение электроэнергии произошло из-за землекопных работ.

Elektrilevi тут же начала подключать клиентов обратно. Подача электричества была восстановлена во всех домохозяйствах менее чем за два часа.

Затем в Кесклинне также прошло запланированное отключение электроэнергии, которое вновь оставило работающих из дома людей и переведенных на домашнее обучение школьников без света и интернета.

Elektrilevi отмечает, что понимает проблемы людей, но ремонтные работы нельзя делать ночью в темноте, а о запланированном отключении энергии сообщают как минимум за 5 дней.

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