BMW сбил велосипедиста. Полиция просит помощи свидетелей

На перекрестке шоссе Таллинн-Саку-Лаагри и ул. Ааса произошло столкновение автомобиля BMW, за рулем которого был трезвый 39-летний водитель, и велосипеда. Пострадавшего велосипедиста доставили в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств этого ДТП полиция просит свидетелей связаться с полицией по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.

В этом году произошло 221 ДТП с участием велосипедов, в этих инцидентах погибло два велосипедиста, пострадало 212 велосипедистов.