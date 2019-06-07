Близ порта Мууга погиб украинский строитель

Сегодня ночью поблизости от порта Мууга произошел несчастный случай: на рабочем месте погиб строитель с Украины.
Центр тревоги получил информацию о несчастье между полуночью и 1 часом ночи. В волости Йыэляхтме, недалеко от порта Мууга, на 43-летнего строительного рабочего упала бетонная панель.
Гражданин украины, имевший разрешение на работу, погиб на месте происшествия.
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