07.06.2019, 15:50

Близ порта Мууга погиб украинский строитель

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rus.delfi.ee
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Близ порта Мууга погиб украинский строитель
Andres Putting

Сегодня ночью поблизости от порта Мууга произошел несчастный случай: на рабочем месте погиб строитель с Украины.

Центр тревоги получил информацию о несчастье между полуночью и 1 часом ночи. В волости Йыэляхтме, недалеко от порта Мууга, на 43-летнего строительного рабочего упала бетонная панель.

Гражданин украины, имевший разрешение на работу, погиб на месте происшествия.

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