Близ порта Мууга погиб украинский строитель

Центр тревоги получил информацию о несчастье между полуночью и 1 часом ночи. В волости Йыэляхтме, недалеко от порта Мууга, на 43-летнего строительного рабочего упала бетонная панель.

Гражданин украины, имевший разрешение на работу, погиб на месте происшествия.