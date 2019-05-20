20.05.2019, 18:31
Близ озера Харку съехало с дороги и перевернулось такси, в машине был клиент(17)
Сегодня вечером в Хааберсти на Палдиском шоссе произошло ДТП — съехало с дороги такси.
Сегодня вечером в Хааберсти на Палдиском шоссе произошло ДТП — съехало с дороги такси.
По первоначальным данным, управлявший автомобилем 55-летний мужчина потерял контроль над машиной и съехал с дороги.
В машине также находилась 26-летняя женщина. Пострадали водитель и пассажирка, скорая помощь доставила их в больницу на осмотр. Водитель был трезв.
Более точные причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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