20.05.2019, 18:31

Близ озера Харку съехало с дороги и перевернулось такси, в машине был клиент

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rus.delfi.ee
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Близ озера Харку съехало с дороги и перевернулось такси, в машине был клиент
Delfi lugeja

Сегодня вечером в Хааберсти на Палдиском шоссе произошло ДТП — съехало с дороги такси.

По первоначальным данным, управлявший автомобилем 55-летний мужчина потерял контроль над машиной и съехал с дороги.

В машине также находилась 26-летняя женщина. Пострадали водитель и пассажирка, скорая помощь доставила их в больницу на осмотр. Водитель был трезв.

Более точные причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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