Близ озера Харку съехало с дороги и перевернулось такси, в машине был клиент

По первоначальным данным, управлявший автомобилем 55-летний мужчина потерял контроль над машиной и съехал с дороги.

В машине также находилась 26-летняя женщина. Пострадали водитель и пассажирка, скорая помощь доставила их в больницу на осмотр. Водитель был трезв.

Более точные причины и обстоятельства ДТП выясняются.