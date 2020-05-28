28.05.2020, 08:34
Близ Муствеэ автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу: два человека в больнице
Вчера в Йыгевамаа произошла авария, в которой пострадали два человека.
Вчера в Йыгевамаа произошла авария, в которой пострадали два человека.
Авария произошла 27 мая в 16:54 на 58 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга в волости Муствеэ в Йыгевамаа, где 62-летний мужчина не справился с управлением легкового автомобиля Suzuki SX4, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось на крышу.
Водитель и пассажир, 51-летний мужчины, были доставлены для проверки состояния здоровья в Клинику Тартуского университета.
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