Близ Муствеэ автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу: два человека в больнице

Авария произошла 27 мая в 16:54 на 58 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга в волости Муствеэ в Йыгевамаа, где 62-летний мужчина не справился с управлением легкового автомобиля Suzuki SX4, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось на крышу.

Водитель и пассажир, 51-летний мужчины, были доставлены для проверки состояния здоровья в Клинику Тартуского университета.