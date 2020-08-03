03.08.2020, 10:30
Близ эстоно-российской границы мертвецки пьяный мужчина упал с мотороллера и оказался в канаве
2 августа, около 22 часов, погранохрана получила вызов в деревню Сааболда в волости Сетомаа, где мужчина с признаками опьянения упал с мотороллера.
Пограничники обнаружили мужчину в придорожной канаве. У него была выявлена сильная степень опьянения. При падении он не пострадал. Мужчину доставили в деревню Микитамяэ и передали родственникам.
Мотороллер транспортировали во двор дома, где проживает, водитель. Ключи от транспортного средства полиция пока взяла на хранение во избежание других инцидентов.
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