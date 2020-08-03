Близ эстоно-российской границы мертвецки пьяный мужчина упал с мотороллера и оказался в канаве

Пограничники обнаружили мужчину в придорожной канаве. У него была выявлена сильная степень опьянения. При падении он не пострадал. Мужчину доставили в деревню Микитамяэ и передали родственникам.

Мотороллер транспортировали во двор дома, где проживает, водитель. Ключи от транспортного средства полиция пока взяла на хранение во избежание других инцидентов.