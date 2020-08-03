03.08.2020, 10:30

Близ эстоно-российской границы мертвецки пьяный мужчина упал с мотороллера и оказался в канаве

 (22)
EST 39
a1 kategooria sõiduk
Foto on illlustreerivFoto: Taavi Sepp

2 августа, около 22 часов, погранохрана получила вызов в деревню Сааболда в волости Сетомаа, где мужчина с признаками опьянения упал с мотороллера.

Пограничники обнаружили мужчину в придорожной канаве. У него была выявлена сильная степень опьянения. При падении он не пострадал. Мужчину доставили в деревню Микитамяэ и передали родственникам.

Мотороллер транспортировали во двор дома, где проживает, водитель. Ключи от транспортного средства полиция пока взяла на хранение во избежание других инцидентов.

Читайте также: