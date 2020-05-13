Близ Берлина пьяный эстонский водитель без прав съехал в кювет. В машине нашли объявленного в розыск поляка

Причина выяснилась быстро, потому что 55-летний водитель из Эстонии выдул в алкометр 2,16 промилле. Для получения действительного в суде доказательства организовали также сдачу анализа крови, передает портал Niederlausitz Aktuell.

Водительских прав полицейские мужчину лишить не смогли, потому что у него их нет.

Находившиеся в машине люди не пострадали.

На удаленном из регистра в 2018 году Volkswagen были номерные знаки Renault, которые после кражи были объявлены в розыск.

При проверке находившихся в автомобиле людей полицейские сделали еще одно открытие: сидевший на пассажирском сиденье 49-летний поляк находился в розыске.

Последуют следственные процедуры по факту вождения в пьяном виде, подделки документов, злоупотребления номерными знаками, нарушения закона о налогах и вождения без водительских прав.

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