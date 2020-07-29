Благодаря внимательному гражданину любитель прокатиться на пьяную голову отправится надолго за решетку

В результате проверки выяснилось, что мужчина и раньше попадался пьяным при управлении автомобилем, сообщает Йыхвиское отделение полиции.

Поскольку это уже было не первое аналогичное нарушение, полиция возбудила уголовное дело, а сегодня Вируский уездный суд приговорил мужчину к двум годам и пяти месяцам реального лишения свободы.

Дополнительным наказанием для нарушителя было лишение на год водительских прав.

Следователь Йыхвеского отделения полиции Мерит Таммесаар выразила признательность внимательному жителю, который сообщил о подозрительном водителе.

Приговор вступит в силу через 15 дней после его оглашения.