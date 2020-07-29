Благодаря внимательному гражданину любитель прокатиться на пьяную голову отправится надолго за решетку
Благодаря внимательному гражданину в понедельник полиция задержала в Йыхви на Тартуском шоссе 45-летнего водителя, который находился в нетрезвом состоянии. Теперь ему придется провести длительное время за решеткой.
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