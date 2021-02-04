"Благодаря таким людям еще как-то держится наш мир". Незнакомцы спасли читательницу RusDelfi после аварии(3)
Три незнакомца помогли Елене достать ее автомобиль из кювета, за что она сильно им благодарна!
Три незнакомца помогли Елене достать ее автомобиль из кювета, за что она сильно им благодарна!
"Во вторник утром ехала на работу. Попала на какой-то дикий гололед на Вана-Нарва мнт. Машину закрутило так быстро, что я не справилась с управлением и меня вынесло на полосу встречного движения. К счастью, в эту минуту навстречу никто не проезжал. Потом машину как-то развернуло, я мимоходом ударила и опрокинула знак "пешеходный переход", затем вылетела в кювет", — написала в редакцию RusDelfi Елена.
По краю кювета растет старая и густая ограда из елей. "Я очнулась. Темно, все в елках и снегу. Кое-как выбралась из машины. Автомобиль почти полностью упал в этот овраг с елками. Торчал только один задний бампер", — рассказала пострадавшая.
После этого Елена сообщила в полицию о происшествии. "Я не знала, что делать. Был сильный шок. Я стала своей маленькой лопаткой откапывать автомобиль, до куда могла достать", — добавила она.
Совершенно неожиданно к ней подъехал незнакомый мужчина на синем авто. Он привязал трос к машине Елены. "Потом появился еще один мужчина, который сел за руль моей машины и стал помогать, так как я была не в состоянии что-то делать. Они начали вдвоем вытаскивать мою машину".
На горизонте появился и трактор, который подключился к "спасению". "Они втроем вытащили мою машину из кювета на дорогу. Потом исчезли так же быстро, как и появились. А я и не успела их поблагодарить", — с сожалением утверждает Елена.
Она сердечно благодарит этих мужчин. "Уверена, что добро всегда возвращается, и где-то им так же помогут или что-то будет у них приятное в жизни! Благодаря таким людям еще как-то держится наш мир. Пускай эта статья будет добрым примером для других. Спасибо!" — резюмировала она.
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