"Благодаря таким людям еще как-то держится наш мир". Незнакомцы спасли читательницу RusDelfi после аварии

"Во вторник утром ехала на работу. Попала на какой-то дикий гололед на Вана-Нарва мнт. Машину закрутило так быстро, что я не справилась с управлением и меня вынесло на полосу встречного движения. К счастью, в эту минуту навстречу никто не проезжал. Потом машину как-то развернуло, я мимоходом ударила и опрокинула знак "пешеходный переход", затем вылетела в кювет", — написала в редакцию RusDelfi Елена.

По краю кювета растет старая и густая ограда из елей. "Я очнулась. Темно, все в елках и снегу. Кое-как выбралась из машины. Автомобиль почти полностью упал в этот овраг с елками. Торчал только один задний бампер", — рассказала пострадавшая.

Помятый автомобиль Елены

После этого Елена сообщила в полицию о происшествии. "Я не знала, что делать. Был сильный шок. Я стала своей маленькой лопаткой откапывать автомобиль, до куда могла достать", — добавила она.

Совершенно неожиданно к ней подъехал незнакомый мужчина на синем авто. Он привязал трос к машине Елены. "Потом появился еще один мужчина, который сел за руль моей машины и стал помогать, так как я была не в состоянии что-то делать. Они начали вдвоем вытаскивать мою машину".

На горизонте появился и трактор, который подключился к "спасению". "Они втроем вытащили мою машину из кювета на дорогу. Потом исчезли так же быстро, как и появились. А я и не успела их поблагодарить", — с сожалением утверждает Елена.

Она сердечно благодарит этих мужчин. "Уверена, что добро всегда возвращается, и где-то им так же помогут или что-то будет у них приятное в жизни! Благодаря таким людям еще как-то держится наш мир. Пускай эта статья будет добрым примером для других. Спасибо!" — резюмировала она.