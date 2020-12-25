25.12.2020, 14:24

Бизнесменов из Петербурга обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов из России в Эстонию


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Palupera teeolud
Palupera teeoludFoto: Argo Ingver

Кировский районный суд Петербурга 17 декабря арестовал совладельца ООО "Прогресс Энергетика" Ольгу Лизон и петербуржца Юрия Барышникова. Их обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов из России в Эстонию.

В следствии ГУ МВД полагают, что до апреля 2019 года "Прогресс Энергетика" экспортировала в Эстонию почти 52 тысяч тонн топочного мазута, задекларировав его как "прочие масла и другие продукты высокотемпературной перегонки…". Стоимость мазута оценили в 1,1 млрд рублей, пишет 47news.

С точки зрения ущерба государству разница ощутима: таможенные пошлины на мазут $42 за тонну, "масла" экспортируются беспошлинно. Если следователь не ошибается, то "Прогресс Энергетика" обманула государство примерно на 160 млн рублей. Но возможность сэкономить на таможенных платежах образует умысел, из-за невозможности доказать который уже развалилось не одно подобное дело.

Координатор от бизнес-сообщества комиссии по совершенствованию таможенного администрирования и информационных технологий Экспертно-консультативного совета ФТС России Юрий Ковалев говорит: "Всякий раз при возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров таможенники встают на очень зыбкую почву. Статья 226.1 немного странно построена — она не предполагает нанесение ущерба. Сам факт недостоверного декларирования товара, включенного в перечень стратегически важных — повод для возбуждения".

- Была пару лет назад история о контрабанде креветок, когда в заявленный вес-нетто декларант забыл включить массу пластиковых упаковок. Это не влияло на размер таможенных платежей, не привело к обвинительному приговору суда, но прилично испортило настроение участнику ВЭД. Была история с двумя бочками минерального масла — экспортёр отправил их в Казахстан, с которым таможенной границы у России вообще нет — более того, минеральное масло вывозной пошлиной не облагается. Человек забыл подать декларацию, и таможня безуспешно пыталась привлечь его за контрабанду стратегически важного товара. Поэтому я очень настороженно отношусь к каждому новому заявлению о возбуждении уголовного дела по этой статье…, — сомневается собеседник.

Как стало известно 47news, об инкриминируемом Лизон и Барышникову проступке первыми узнали сотрудники Северо-Западной оперативной таможни в рамках международного сотрудничества с коллегами Эстонии. Из полученных документов следовало, что импортированные из России "масла" были оформлены в Эстонии как мазут.

Источник в правоохранительных органах рассказал автору статьи, что Северо-Западная транспортная прокуратура изначально не увидела в действиях предпринимателей состава преступления, после чего материал изъяло Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС и передало в следствие.

Конспирология тает, если взглянуть на проблему шире.

Российские экспортеры обходят высокие таможенные пошлины на мазут, оформляя его как ароматические углеводороды, с 2017 года. Такое было возможно благодаря лазейке в законодательстве — если содержание ароматических углеводородов в смеси более 50%, то темным нефтепродуктам мог быть присвоен беспошлинный код. Но с 14 сентября 2020 года "нефтепродукты, полученные из битуминозных пород и содержащие более 50% ароматических составных частей", приравнены к соответствующей мазуту товарной позиции. Такой приказ выпустила Федеральная таможенная служба 19 июня 2020 года. Проще говоря, государство против того, что сделали Лизон и Барышников, но заявило оно об этом только летом 2020 года. Экспортная поставка, отправившая предпринимателей в изоляцию, случилась не позже апреля 2019-го, а закон обратной силы не имеет.

Адвокат Барышникова Денис Патрикеев говорит: "Из представленных нам документов я не могу в полной мере понять, в чем именно следствие обвиняет Юрия Барышникова. Ему предъявлено обвинение в соучастии в контрабанде стратегически важного ресурса, но подробно форма соучастия в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого не расписана. Барышников не понимает, в чем его обвиняют — он так и сказал следователю…".

Представляющего интересы Лизон адвоката Александра Пушкина возмущает сам подход к действиям его подзащитной. Он видит в нем откровенное передергивание определений.

"…По всей видимости, эстонские химики руководствовались своим законодательством и измерили количество серы. С точки зрения количества серы эту нефтяную смесь они отнесли к мазуту. Следствие же воспользовалось различием методик и пытается превратить его в противоречие. При таком подходе можно, исходя из количества атомов водорода в серной кислоте — H₂SO₄ — сказать, что это вода — H₂O. Но это же не вода…", — убеждает Пушкин.

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