Бизнесменов из Петербурга обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов из России в Эстонию

В следствии ГУ МВД полагают, что до апреля 2019 года "Прогресс Энергетика" экспортировала в Эстонию почти 52 тысяч тонн топочного мазута, задекларировав его как "прочие масла и другие продукты высокотемпературной перегонки…". Стоимость мазута оценили в 1,1 млрд рублей, пишет 47news.

С точки зрения ущерба государству разница ощутима: таможенные пошлины на мазут $42 за тонну, "масла" экспортируются беспошлинно. Если следователь не ошибается, то "Прогресс Энергетика" обманула государство примерно на 160 млн рублей. Но возможность сэкономить на таможенных платежах образует умысел, из-за невозможности доказать который уже развалилось не одно подобное дело.

Координатор от бизнес-сообщества комиссии по совершенствованию таможенного администрирования и информационных технологий Экспертно-консультативного совета ФТС России Юрий Ковалев говорит: "Всякий раз при возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров таможенники встают на очень зыбкую почву. Статья 226.1 немного странно построена — она не предполагает нанесение ущерба. Сам факт недостоверного декларирования товара, включенного в перечень стратегически важных — повод для возбуждения".

- Была пару лет назад история о контрабанде креветок, когда в заявленный вес-нетто декларант забыл включить массу пластиковых упаковок. Это не влияло на размер таможенных платежей, не привело к обвинительному приговору суда, но прилично испортило настроение участнику ВЭД. Была история с двумя бочками минерального масла — экспортёр отправил их в Казахстан, с которым таможенной границы у России вообще нет — более того, минеральное масло вывозной пошлиной не облагается. Человек забыл подать декларацию, и таможня безуспешно пыталась привлечь его за контрабанду стратегически важного товара. Поэтому я очень настороженно отношусь к каждому новому заявлению о возбуждении уголовного дела по этой статье…, — сомневается собеседник.

Как стало известно 47news, об инкриминируемом Лизон и Барышникову проступке первыми узнали сотрудники Северо-Западной оперативной таможни в рамках международного сотрудничества с коллегами Эстонии. Из полученных документов следовало, что импортированные из России "масла" были оформлены в Эстонии как мазут.