Бизнесмен Тедер признался в суде в даче взятки Центристской партии

По его же словам, он хотел совершить с Таллинном сделку по обмену земли в Кадриорге и предложил за это в январе 2015 года Центристской партии 275 000 евро в качестве займа, который получила не сама партия, а занимавшийся организацией ее предвыборной рекламы бизнесмен Пааво Петтай. Он должен был на эти деньги профинансировать рекламу центристов перед парламентскими выборами.

В ответ на вопрос прокурора, понимал ли он, что на встрече с мэром Таллинна Эдгаром Сависааром 19 января 2015 года у него попросили взятку, Тедер ответил «да». На следующий вопрос, была ли достигнута договоренность о взятке, Тедер ответил следующим образом: "Получается, что так. Об этом следует сожалеть".

Бизнесмен пояснил, что взятка Центристской партии заключалась в его обещании выдать фирме Пааво Петтая Midfield займ, чтобы она могла оплачивать счета за предвыборную рекламу центристов. Тедер подчеркнул, что речь шла о настоящем, а не фиктивном займе. Он предполагал, что Midfield вернет ему деньги, когда Центристская партия рассчитается с фирмой.

Вторая же часть договоренности заключалась в том, что дадут ход производству, чтобы Тедер смог обменять с городом землю в Кадриорге. Бизнесмен сообщил, что после подачи заявления он рассчитывал, что производству будет дан ход, но в действительности получил отказ. После этого Тедер решил обратиться напрямую к Сависаару, чтобы решить данный вопрос.

Решение по делу суд вынесет в 13 часов.