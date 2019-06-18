18.06.2019, 12:21

Бизнесмен Тедер признался в суде в даче взятки Центристской партии. Ему назначен крупный штраф

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комментарий центристов
rus.delfi.ee
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Бизнесмен Тедер признался в суде в даче взятки Центристской партии. Ему назначен крупный штраф
Foto: Tiit Blaat

Предприниматель Хиллар Тедер признался сегодня в суде в скрытом финансировании Центристской партии перед выборами в Рийгикогу 2015 года в расчете на получение выгодного для себя решения от Таллиннской горуправы.

По его же словам, он хотел совершить с Таллинном сделку по обмену земли в Кадриорге и предложил за это в январе 2015 года Центристской партии 275 000 евро в качестве займа, который получила не сама партия, а занимавшийся организацией ее предвыборной рекламы бизнесмен Пааво Петтай. Он должен был на эти деньги профинансировать рекламу центристов перед парламентскими выборами.

В ответ на вопрос прокурора, понимал ли он, что на встрече с мэром Таллинна Эдгаром Сависааром 19 января 2015 года у него попросили взятку, Тедер ответил ”да”. На следующий вопрос, была ли достигнута договоренность о взятке, Тедер ответил следующим образом: "Получается, что так. Об этом следует сожалеть".

Бизнесмен пояснил, что взятка Центристской партии заключалась в его обещании выдать фирме Пааво Петтая Midfield займ, чтобы она могла оплачивать счета за предвыборную рекламу центристов. Тедер подчеркнул, что речь шла о настоящем, а не фиктивном займе. Он предполагал, что Midfield вернет ему деньги, когда Центристская партия рассчитается с фирмой.

Вторая же часть договоренности заключалась в том, что дадут ход производству, чтобы Тедер смог обменять с городом землю в Кадриорге. Бизнесмен сообщил, что после подачи заявления он рассчитывал, что производству будет дан ход, но в действительности получил отказ. После этого Тедер решил обратиться напрямую к Сависаару, чтобы решить данный вопрос.

Прокуратура ходатайствовала о назначании Тедеру штрафа в 200 000 евро. Центристская же партия желает окончания дела в рамках согласительного производства.

Как стало известно позже во вторник, в итоге суд принял решение выделить эпизод, связанный с Центристской партией для отдельного обсуждения с другим составом суда.

Производство по делу признавшего вину в незаконном финансировании Центристской партии предпринимателя прекращено в порядке оппортунитета. Тедер будет должен выплатить в доход государства 200 000 евро.

Как заявил генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб, речь идет не о взятке, а о кредите, который уплачен.

По словам Корба, партия не в курсе версии Тедера и сказанное предпринимателем в суде — это его толкование ситуации. ”Я не знаю, о чем Эдгар Сависаар и Тедер между собой договорились. По моему мнению, мы имеем дело с кредитом, которого сегодня уже нет”, — сказал генсек центристов.

Как сказал Корб, о выделении дела Центристской партии договоренность с прокуратурой подписана еще в мае. ”Я очень надеюсь, что для Центристской партии этот процесс уйдет в прошлое”.

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