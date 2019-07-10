Бизнес прикрыли: полиция задержала мужчину, торговавшего ворованными телефонами(1)
Сотрудники Пыхьяской префектуры задержали мужчину, которого подозревают в перепродаже украденных и найденных мобильных телефонов.
Сотрудники Пыхьяской префектуры задержали мужчину, которого подозревают в перепродаже украденных и найденных мобильных телефонов.
Мужчина скупал мобильные телефоны в своем предприятии, которое занималось продажей и ремонтом мобильных телефонов. Затем он их перепродавал.
В ходе обысков у мужчины дома (он проживает в Харьюском уезде) и на работе были обнаружены сотни телефонов и планшетов. Многие из них уже возвращены законным владельцам.
По словам руководителя отдела по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Ханнеса Келта, задержанию подозреваемого предшествовала длительная и сложная работа, поскольку часто свою преступную деятельность подобные лица объясняют неосведомленностью, говорят, что не имели понятия о том, что вещи ворованные.
Кель повторил уже избитую истину: рынок ворованных вещей сошел бы на нет, если бы люди перестали покупать предметы, приобретенные преступным путем.
Окружной прокурор Эве Олеск добавляет, что много телефонов и планшетов подозреваемый скупал у людей, которые нашли их в такси, общественном транспорте или на теплоходах.
Олеск призвала людей, нашедших какие-либо технические устройства или другие предметы, передавать их в отделение полиции, а не продавать или присваивать.
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