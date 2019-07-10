Бизнес прикрыли: полиция задержала мужчину, торговавшего ворованными телефонами

Мужчина скупал мобильные телефоны в своем предприятии, которое занималось продажей и ремонтом мобильных телефонов. Затем он их перепродавал.

В ходе обысков у мужчины дома (он проживает в Харьюском уезде) и на работе были обнаружены сотни телефонов и планшетов. Многие из них уже возвращены законным владельцам.

По словам руководителя отдела по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Ханнеса Келта, задержанию подозреваемого предшествовала длительная и сложная работа, поскольку часто свою преступную деятельность подобные лица объясняют неосведомленностью, говорят, что не имели понятия о том, что вещи ворованные.

Кель повторил уже избитую истину: рынок ворованных вещей сошел бы на нет, если бы люди перестали покупать предметы, приобретенные преступным путем.

Окружной прокурор Эве Олеск добавляет, что много телефонов и планшетов подозреваемый скупал у людей, которые нашли их в такси, общественном транспорте или на теплоходах.

Олеск призвала людей, нашедших какие-либо технические устройства или другие предметы, передавать их в отделение полиции, а не продавать или присваивать.