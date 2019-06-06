06.06.2019, 09:02
Без прав, так еще и пьяный: горе-водитель спровоцировал ДТП на шоссе Тарту-Вярска
На шоссе Тарту-Ряпина-Вярска в Тартумаа пьяный мужчина без водительских прав за рулем врезался в легковую машину.
На шоссе Тарту-Ряпина-Вярска в Тартумаа пьяный мужчина без водительских прав за рулем врезался в легковую машину.
ДТП произошло в 20:31 на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Луунья-Кавасту-Кооза. 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не имевший водительских прав, на Chrysler Voyager совершал поворот влево и столкнулся с Volkswagen Transporter, которым управляла 27-летняя женщина.
В итоге 49-летнюю пассажирку Volkswagen доставили в отделение экстренной медицины Клиники Тартуского университета на осмотр.
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