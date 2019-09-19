Без помощи пропадет! Полиция ищет исчезнувшего в Таллинне Игоря
Полиция просит помощи общественности в поисках 58-летнего Игоря, который ушел вчера в полдень, 18 сентября, из дома по уходу в Таллинне на Кадака теэ.
Полиция просит помощи общественности в поисках 58-летнего Игоря, который ушел вчера в полдень, 18 сентября, из дома по уходу в Таллинне на Кадака теэ.
Полицейские искали мужчину в расположенных рядом с домом по уходу местах и больницах, но пока поиски не принесли результатов. Игорь может находиться вблизи магазинов.
У Игоря семенящая походка, ему нравится приседать. Так как Игорь имеет дефект речи, обычно он не ищет контакта с чужими людьми. У Игоря седые волосы и борода. На нем были темно-синие брюки и темно-синяя куртка.
По состоянию здоровья без посторонней помощи Игорь может попасть в беду, поэтому всех, кто видел Игоря, просим незамедлительно сообщить об этом полиции по телефону 112.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Названа самая вредная колбаса
Пересмотрена эволюция человека
Скандальную свадьбу Собчак прокомментировала Захарова
Русские слова, которые не стоит произносить за границей