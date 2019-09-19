Без помощи пропадет! Полиция ищет исчезнувшего в Таллинне Игоря

Полицейские искали мужчину в расположенных рядом с домом по уходу местах и больницах, но пока поиски не принесли результатов. Игорь может находиться вблизи магазинов.

У Игоря семенящая походка, ему нравится приседать. Так как Игорь имеет дефект речи, обычно он не ищет контакта с чужими людьми. У Игоря седые волосы и борода. На нем были темно-синие брюки и темно-синяя куртка.

По состоянию здоровья без посторонней помощи Игорь может попасть в беду, поэтому всех, кто видел Игоря, просим незамедлительно сообщить об этом полиции по телефону 112.