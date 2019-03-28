Бесполезное бумагомарание: суд напортачил с постановлением об аресте предполагаемого лидера преступного мира Окунева

В постановлении 20 страниц, из которых на первых 14 страницах копируют ходатайство Государственной прокуратуры об отправке Окунева за решетку. Обоснования уездного суда по существу для ареста Окунева непропорционально короткие, начиная только с 15-й страницы.
Ознакомившийся с постановлением Таллиннский окружной суд пришел к мнению, что такое бумагомарание нецелесообразно и может принести государству необоснованно большие расходы на перевод.
Хотя постановление об аресте Окунева составили еще 21 февраля, перевод подозреваемому отправили только 18 дней спустя, 11 марта. Это в свою очередь напрасно затянуло рассмотрение жалобы Окунева в окружном суде.
Государственный суд тоже придерживается мнения, что дело судей — не копировать без критики все слова прокурора в постановление об аресте.
Гражданин Эстонии Окунев себя виновным не признает. По утверждению его адвоката Ааду Луберга, вменяемое клиенту преступление — создание преступной группировки — устарело уже 19 или даже 29 лет назад.
По данным Центральной криминальной полиции, банда Окунева занималась вымогательствами. Вместе с боссом арестован также Лембиту Китт, который стал известен как один из главных героев реалити-шоу Катрин Луст "Võlakütid", показанного по TV3.