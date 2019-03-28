Бесполезное бумагомарание: суд напортачил с постановлением об аресте предполагаемого лидера преступного мира Окунева

В постановлении 20 страниц, из которых на первых 14 страницах копируют ходатайство Государственной прокуратуры об отправке Окунева за решетку. Обоснования уездного суда по существу для ареста Окунева непропорционально короткие, начиная только с 15-й страницы.

Ознакомившийся с постановлением Таллиннский окружной суд пришел к мнению, что такое бумагомарание нецелесообразно и может принести государству необоснованно большие расходы на перевод.

Хотя постановление об аресте Окунева составили еще 21 февраля, перевод подозреваемому отправили только 18 дней спустя, 11 марта. Это в свою очередь напрасно затянуло рассмотрение жалобы Окунева в окружном суде.

Государственный суд тоже придерживается мнения, что дело судей — не копировать без критики все слова прокурора в постановление об аресте.

Госпрокуратура подозревает живущего в Харьюмаа в Суурупи Окунева в создании преступной группировки, которая начала деятельность в 1990-е годы.