Береговая охрана спасла мужчину, который едва не утонул в реке

Как сообщает охранная фирма, он пошел купаться с друзьями и, оказавшись на глубине примерно два метра, не смог удержаться на воде.

После пяти часов вечера 27 июля сотрудники береговой охраны G4S патрулировали на лодке территорию рядом с городским бассейном Эмайыги и следили за безопасностью. Они заметили, что трое молодых мужчин идут в воду. На первый взгляд все было под контролем: казалось, что мужчины плывут. Но при дальнейшем наблюдении за купальщиками стало понятно, что это получается у них не очень хорошо. Спасатели на воде продолжили наблюдение. Всего через несколько секунд один из молодых людей оказался в опасности, его голова скрылась под водой. Находившийся рядом с ним друг стал махать руками, зовя на помощь.

Спасатель прыгнул с лодки в реку и помог тонувшему выбраться из воды. По словам берегового охранника, все произошло очень быстро и мужчина отделался лишь испугом. Сотрудник G4S помог ему откашлять воду, помощь ”скорой” спасенному не потребовалась. Как выяснилось, компания друзей была не местной и водоем оказался для них неожиданно глубоким. Также они не учли течение реки. При этом они не выплывали за пределы обозначенной буйками зоны для купания.

Береговая охрана напоминает, что прежде чем пойти купаться, следует критически оценить свое умение плавать. Также следует учитывать особенности разных водоемов. Так, в озерах и реках дно может резко опускаться; помимо этого, необходимо помнить о течении реки.

Береговая охрана G4S помогает обеспечивать безопасность отдыхающих на 21 пляже в Таллинне, Тарту, Выру, Отепя, Элва, Пылва, Тюри, Пайде, Хаапсалу и Пярну.