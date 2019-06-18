Береговая охрана G4S за день спасла двух детей: девочку толкнули в воду, мальчик оказался на глубине
На озере Пюхаярв сотрудник береговой охраны G4S спас девочку, которую толкнули в воду.
На озере Пюхаярв сотрудник береговой охраны G4S спас девочку, которую толкнули в воду.
В понедельник сотрудник береговой охраны G4S спас на озере Пюхаярв (волость Отепя, Валгаский уезд) девочку-подростка, которая могла утонуть из-за того, что проходивший мимо маленький мальчик неожиданно толкнул ее в воду.
17 июня в 15:35 на пляже Пюхаярв сотрудники береговой охраны G4S заметили, как мальчик 6–7 лет столкнул с настила в воду девочку-подростка, которая, оказавшись в водоеме, испугалась и могла утонуть. Глубина озера в том месте составляет около двух метров, и подростку было сложно держаться на поверхности воды.
Сотрудник береговой охраны поспешил на помощь девочке и помог ей выбраться на мелководье.
В первой помощи спасенная не нуждалась, однако она находилась в состоянии шока и плакала. Спасатели на воде помогли ей успокоиться и спросили, сможет ли она самостоятельно добраться до дома. Девочка ответила утвердительно.
Мальчик и девочка не были знакомы. Почему мальчик толкнул девочку в воду — неизвестно.
Девочка была на пляже с подругой-ровесницей, ее родителей на пляже не было. Мальчик находился на пляже с группой детского сада. Воспитательница побеседовала о произошедшем и с мальчиком, и с девочкой, которую он толкнул в воду.
Неожиданно толкать кого-либо в воду очень опасно, поскольку упавший в водоем человек может запаниковать и утонуть.
Сотрудник береговой охраны G4S помог не умеющему плавать мальчику, оказавшемуся в глубокой части канала Анне
В понедельник в Тарту на канале Анне сотрудник береговой охраны G4S помог выбраться из воды мальчику, который, оказавшись в глубокой части водоема, схватился за буек и не отпускал его, так как не умел плавать.
17 июня примерно в 19:30 береговая охрана G4S заметила на пляже канала Анне, что у обозначенной буйками границы находятся двое детей. Один из них крепко держался за буй, другой плавал рядом.
Сотрудник береговой охраны на лодке подплыл к мальчику, чтобы проверить, все ли в порядке, так как буйки обозначают конец зоны для купания, вода в этом месте глубокая.
На месте выяснилось, что мальчик 10–12 лет, крепко державшийся за буек, не умеет плавать, ногами до дна водоема он не доставал. Сотрудник береговой охраны спросил у ребенка, бросить ли ему спасательный круг, но ответа не получил. Спасатель на воде вплавь приблизился к мальчику, успокоил его и протянул ему спасательный буй. Ребенок оперся на этот буек, и спасатель смог доставить его на берег.
Береговая охрана осмотрела ребенка, в первой помощи он не нуждался. Родителей мальчика на пляже не было. Отца ребенка о происшествии известили по телефону — с ним договорились, что друг, с которым мальчик находился на пляже, проводит его домой, и когда ребенок будет дома, родитель сообщит об этом. Менее чем через полчаса родитель позвонил спасателям на воде и сказал, что мальчик дома.
Береговая охрана напоминает, что буйки обозначают безопасную для купания зону, за ними начинается глубокая часть водоема. Также спасателям на воде сложнее следить за теми, кто плавает за буйками.
Нередко спасатели на воде спешат на помощь именно детям, которые пришли на пляж без родителей и оказались в опасности. За детей на пляже всегда отвечают их родители, не следует оставлять ребенка у водоема без присмотра.
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