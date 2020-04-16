Берегите своих детей! В условиях ЧП в интернете легче стать жертвой мошенников и извращенцев

Ограничение на передвижение сейчас действует во многих странах, дети проводят много времени за компьютером или в смартфоне, поэтому по оценке Европола и эстонской полицейских, занимающихся защитой детей, вырастает опасность, что ребенок может стать в кибер-пространстве жертвой обмана, буллинга, притеснения, а также сексуальных преступлений.

"Самая серьезная опасность — это совращение детей в социальных сетях, распространение, просмотр и скачивание детской порнографии, также выросла вероятность стать жертвой вымогательств со стороны педофила. Например, преступник может угрожать, что опубликует ранее выманенный у жертвы материал, требовать у ребенка прислать новые фотографии или видео в обнаженном виде", — рассказал руководитель группы по борьбе с сексуальными преступлениями и защиты детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвет.

По оценке Европола, правонарушители могут искать контакта с детьми для получения материала интимного содержания либо для того, чтобы договориться о реальной встрече с ребенком после снятия ограничений на передвижение и требования находиться дома. В первую очередь, опасность подстерегает ребенка в различных групповых чатах, онлайн-играх, через контакты в социальных сетях или попытки выманить данные через электронную почте.

"Мы следим за местами, в которых могут действовать преступники, проверяем всю поступающую нам информацию и основательно расследуем известные нам случаи", — добавил капитан полиции Реймо Райвет.

Например, в течение недели полиция задержала троих человек, которых подозревают в ненадлежащем обращении с детьми по интернету и эти случаи сейчас активно расследуются.

По словам Райвета, самое важное, чтобы родители интересовались, чем заняты их дети в интернете, и обсудили с ребенком правила безопасного использования интернета.

О чем нужно поговорить с ребенком:

- Чужой человек остается чужим и в интернете! В список друзей можно добавлять только людей, которых ребенок на самом деле знает.

- Нельзя делиться в беседах в интернете своими личными данными или личными данными своих близких, например, номером телефона, домашним адресом, рассказывать о своих привычка и т.д.