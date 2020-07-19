Bellingcat: один из самых разыскиваемых преступников в мире сбежал в Белоруссию через Таллинн

Журналисты Bellingcat уточняют, что пришли к таким выводам на основании записей о пересечении границы, данные о которых содержатся в единой базе данных России и Беларуси. Согласно полученным сведениям, в ней содержалось лишь одно упоминание Марсалека: он въехал в Беларусь, куда прилетел на частном самолете, рано утром 19 июня этого года. Согласно пограничным записям, после этого из страны он не выезжал. При этом ни номер рейса, ни тип воздушного судна не уточнялись. Речь шла просто о "прибытии на однократно использованном для этих целей частном самолете".

Изучив данные с сервиса FlightRadar, журналисты отследили частный самолет Embraer Legacy 650, прибывший в Беларусь из Таллинна 18 июня в 19.10 по местному времени (совпадает с мск). Спустя два часа после приземления в Минске — можно предположить, что за это время был пройден таможенный и иммиграционный контроль, отмечают авторы публикации — "таинственный самолет улетел в белорусский Витебск".

ФСБ интересовалась Марсалеком

Der Spiegel отмечает, что Марсалек показал пограничникам один из своих загранпаспортов, которые ранее использовал при посещении других стран. При этом сотрудники издания не исключают, что бывший операционный директор Wirecard мог также направиться из Беларуси в Россию, которую ранее многократно посещал. По сведениям Der Spiegel, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России проявила такой интерес к Марсалеку, что отслеживала его передвижения по всему миру, используя данные бронирований начиная самое позднее с 2015 года.

По данным следствия, руководство концерна Wirecard записало в актив с несуществующих банковских счетов 1,9 млрд евро — практически четверть всего баланса. Скандал разразился после того, как аудиторы недосчитались этой суммы на балансе компании. В конце июня мошенническими операциями Wirecard, годами подделывавшего отчетность, заинтересовались следователи в Германии и других странах. На многолетнего руководителя, австрийца Маркуса Брауна завели дело, арестовали и выпустили под залог. Член совета директоров Ян Марсалек, считающийся ключевым звеном мошеннической схемы, бесследно скрылся.