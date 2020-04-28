28.04.2020, 20:00

Бдительный гражданин помог задержать пьяного водителя грузовика


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"Kõik puhuvad" reid Sõpruse sillal
Foto on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

Вечером 26 апреля полицейские с помощью бдительного гражданина на шоссе Таллинн - Пярну - Икла задержали 56-летнего гражданина Латвии, который в пьяном виде управлял грузовиком, пишет rus.err.

Следователь по особым делам Раплаского отделения полиции Ритве Рейнумяэ сказал, что бдительный участник дорожного движения в волости Мярьямаа заметил грузовой автомобиль, который очень странно ехал, и сообщил о нем в полицию по номеру 112, передает Ляэнеская префектура.

"Полицейские среагировали на сообщение и остановили грузовик в деревне Хаймре. Они обнаружили за рулем пьяного 56-летнего гражданина Латвии и задержали его", - сказал Рейнумяэ.

Было заведено уголовное дело, а во вторник, 28 апреля, суд наказал водителя 10 месяцами условного тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком.

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