Бдительный гражданин помог полиции найти угнанный фургон
В ночь на понедельник, около 3 часов, полиции сообщили, что в волости Виймси угнан фургон Ford Transit белого цвета с регистрационными номерами 543BXH.
В ночь на понедельник, около 3 часов, полиции сообщили, что в волости Виймси угнан фургон Ford Transit белого цвета с регистрационными номерами 543BXH.
Сообщалось, что автомобиль может по-прежнему находится в районе Пирита или Виймси, однако не исключено, что его перегнали в какой-то другой район Харьюского уезда.
Во вторник днем полиция просила всех, кто видел эту машину (в движении или припаркованную), сообщить об этом по телефону 112.
Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк сообщил, что машину нашли вчера вечером в волости Виймси благодаря увидевшему сообщение о поисках в Facebook гражданину, который дал знать о находке Центру тревоги. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе делопроизводства.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР
Год назад эти малыши поразили весь мир: как они выглядят сегодня
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Не стал молчать: Дзюба прокомментировал свое скандальное видео