Бдительный гражданин помог полиции найти угнанный фургон
В ночь на понедельник, около 3 часов, полиции сообщили, что в волости Виймси угнан фургон Ford Transit белого цвета с регистрационными номерами 543BXH.
В ночь на понедельник, около 3 часов, полиции сообщили, что в волости Виймси угнан фургон Ford Transit белого цвета с регистрационными номерами 543BXH.
Сообщалось, что автомобиль может по-прежнему находится в районе Пирита или Виймси, однако не исключено, что его перегнали в какой-то другой район Харьюского уезда.
Во вторник днем полиция просила всех, кто видел эту машину (в движении или припаркованную), сообщить об этом по телефону 112.
Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк сообщил, что машину нашли вчера вечером в волости Виймси благодаря увидевшему сообщение о поисках в Facebook гражданину, который дал знать о находке Центру тревоги. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе делопроизводства.
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