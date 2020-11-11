Бдительный гражданин помог полиции найти угнанный фургон

Сообщалось, что автомобиль может по-прежнему находится в районе Пирита или Виймси, однако не исключено, что его перегнали в какой-то другой район Харьюского уезда.

Во вторник днем полиция просила всех, кто видел эту машину (в движении или припаркованную), сообщить об этом по телефону 112.

Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк сообщил, что машину нашли вчера вечером в волости Виймси благодаря увидевшему сообщение о поисках в Facebook гражданину, который дал знать о находке Центру тревоги. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе делопроизводства.