27.07.2020, 12:34
Балтийскому вокзалу угрожали взрывом
В минувшую пятницу, 24 июля, в полицию поступило сообщение о том, что на Балтийском вокзале на улице Тоомпуйестеэ в Пыхья-Таллинне заложена бомба.
В минувшую пятницу, 24 июля, в полицию поступило сообщение о том, что на Балтийском вокзале на улице Тоомпуйестеэ в Пыхья-Таллинне заложена бомба.
Прибывшие на место полицейские быстро нашли мужчину, который совершил звонок, и установили, что реальной угрозы вокзалу нет. В связи с этим эвакуировать людей не стали.
В качестве подозреваемого был задержан 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
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