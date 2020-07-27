Балтийскому вокзалу угрожали взрывом

В минувшую пятницу, 24 июля, в полицию поступило сообщение о том, что на Балтийском вокзале на улице Тоомпуйестеэ в Пыхья-Таллинне заложена бомба.
Прибывшие на место полицейские быстро нашли мужчину, который совершил звонок, и установили, что реальной угрозы вокзалу нет. В связи с этим эвакуировать людей не стали.
В качестве подозреваемого был задержан 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Сбыт наркотиков: новый поворот в деле о ДТП с Ефремовым
О чем говорил друг с женой Норкина за несколько дней до её смерти
Стали известны подробности страшной аварии под Пензой