27.07.2020, 12:34

Балтийскому вокзалу угрожали взрывом

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Uues politsei vormirõivad
Foto: Madis Veltman

В минувшую пятницу, 24 июля, в полицию поступило сообщение о том, что на Балтийском вокзале на улице Тоомпуйестеэ в Пыхья-Таллинне заложена бомба.

Прибывшие на место полицейские быстро нашли мужчину, который совершил звонок, и установили, что реальной угрозы вокзалу нет. В связи с этим эвакуировать людей не стали.

В качестве подозреваемого был задержан 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

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