Балтийскому вокзалу угрожали взрывом

Прибывшие на место полицейские быстро нашли мужчину, который совершил звонок, и установили, что реальной угрозы вокзалу нет. В связи с этим эвакуировать людей не стали.

В качестве подозреваемого был задержан 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.