23.08.2019, 14:13
Бабушка не пустила пьяного внука за руль. Несостоявшийся алководитель вызвал полицию(1)
Сегодня Лыунаская префектура сообщила о недавнем инциденте, когда 30-летнего мужчина бабушка не выпускала из дома.
Сегодня Лыунаская префектура сообщила о недавнем инциденте, когда 30-летнего мужчина бабушка не выпускала из дома.
Мужчина позвонил в полицию и сказал, что бабушка не выпускает его из дома. Выяснилось, что бабушка запретила внуку выходить из дома, так как он был пьян и хотел сесть за руль.
Полиция не смогла помочь молодому человеку выбраться, так как женщина поступила правильно и не подпустила выпившего внука к автомобилю.
Лыунаская префектура добавила, что вмешательство бабушки было смелым и героическим поступком.
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