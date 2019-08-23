23.08.2019, 14:13

Бабушка не пустила пьяного внука за руль. Несостоявшийся алководитель вызвал полицию

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www.DELFI.ee
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Autovõtmed
AutovõtmedFoto: Annika Haas

Сегодня Лыунаская префектура сообщила о недавнем инциденте, когда 30-летнего мужчина бабушка не выпускала из дома.

Мужчина позвонил в полицию и сказал, что бабушка не выпускает его из дома. Выяснилось, что бабушка запретила внуку выходить из дома, так как он был пьян и хотел сесть за руль.

Полиция не смогла помочь молодому человеку выбраться, так как женщина поступила правильно и не подпустила выпившего внука к автомобилю.

Лыунаская префектура добавила, что вмешательство бабушки было смелым и героическим поступком.

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