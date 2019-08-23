Бабушка не пустила пьяного внука за руль. Несостоявшийся алководитель вызвал полицию

Мужчина позвонил в полицию и сказал, что бабушка не выпускает его из дома. Выяснилось, что бабушка запретила внуку выходить из дома, так как он был пьян и хотел сесть за руль.

Полиция не смогла помочь молодому человеку выбраться, так как женщина поступила правильно и не подпустила выпившего внука к автомобилю.

Лыунаская префектура добавила, что вмешательство бабушки было смелым и героическим поступком.