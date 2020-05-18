18.05.2020, 07:02

Автомобилист сбил пешехода на улице Паавли


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Avarii Tartu maantee ja Türnpu tänava ristmikul
Иллюстративное фотоFoto: Jaanus Lensment

Ночью в воскресенье в 23.43 57-летний водитель сбил 47-летнего мужчина в Пыхья-Таллинне, на улице Паавли, 3.

Полиция сообщила, что за рулем Volkswagen Passat был 57-летний мужчина. Он сбил на улице Паавли 47-летнего мужчину. ДТП произошло на проезжей части — стоит отметить, на улице Паавли нет четких тротуаров. Пострадавшего отвезли в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В целом, за ночь поймали 23 водителя в алкогольном опьянении и одного в наркотическом.

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