Автомобилист сбил пешехода на улице Паавли

Полиция сообщила, что за рулем Volkswagen Passat был 57-летний мужчина. Он сбил на улице Паавли 47-летнего мужчину. ДТП произошло на проезжей части — стоит отметить, на улице Паавли нет четких тротуаров. Пострадавшего отвезли в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В целом, за ночь поймали 23 водителя в алкогольном опьянении и одного в наркотическом.