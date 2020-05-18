Автомобилист сбил пешехода на улице Паавли

Ночью в воскресенье в 23.43 57-летний водитель сбил 47-летнего мужчина в Пыхья-Таллинне, на улице Паавли, 3.
Полиция сообщила, что за рулем Volkswagen Passat был 57-летний мужчина. Он сбил на улице Паавли 47-летнего мужчину. ДТП произошло на проезжей части — стоит отметить, на улице Паавли нет четких тротуаров. Пострадавшего отвезли в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В целом, за ночь поймали 23 водителя в алкогольном опьянении и одного в наркотическом.
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