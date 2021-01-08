08.01.2021, 08:50

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: двух взрослых и двух детей доставили в больницу


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Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

8 января в 15:33 59-летняя женщина потеряла управление над автомобилем Audi 80, в результате чего он съехал с дороги и перевернулся на крышу.

ДТП произошло на 24 километре шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмси в деревне Кыпу в Пярнумаа.

Водителя, 33-летнюю пассажирку и двух детей, 5-летнего мальчика и 9-летнюю девочку, доставили в Пярнускую больницу на осмотр.

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