Автомобиль врезался в поезд на переезде в Кохтла-Ярве

На железнодорожном переезде в районе улиц Кауба и Каэвури в Кохтла-Ярве из-за скользкой дороги автомобиль не смог затормозить и столкнулся с движущимся составом. Водитель не пострадал, передает rus.err.ee.
ДТП произошло в 15:00, в 15:44 движение на переезде было восстановлено. Водителя, 42-летнего мужчину, медики осмотрели на месте, он никаких травм не получил.
Спасатели отсоединили аккумулятор, чтобы автомобиль не загорелся.
Полиция просит быть внимательными, поскольку дороги скользкие.
Опубликована переписка Анастасии Ещенко с подругой о Соколове
В Белгородской области после взрыва газа обрушилась стена дома
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь
Россиянка умерла после трех дней жестоких иcтязаний