03.12.2019, 18:31
Автомобиль врезался в поезд на переезде в Кохтла-Ярве
На железнодорожном переезде в районе улиц Кауба и Каэвури в Кохтла-Ярве из-за скользкой дороги автомобиль не смог затормозить и столкнулся с движущимся составом. Водитель не пострадал, передает rus.err.ee.
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