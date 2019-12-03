03.12.2019, 18:31

Автомобиль врезался в поезд на переезде в Кохтла-Ярве


EST
EVR Cargo platvormvagunid
EVR Cargo platvormvagunidFoto: Argo Ingver

На железнодорожном переезде в районе улиц Кауба и Каэвури в Кохтла-Ярве из-за скользкой дороги автомобиль не смог затормозить и столкнулся с движущимся составом. Водитель не пострадал, передает rus.err.ee.

ДТП произошло в 15:00, в 15:44 движение на переезде было восстановлено. Водителя, 42-летнего мужчину, медики осмотрели на месте, он никаких травм не получил.

Спасатели отсоединили аккумулятор, чтобы автомобиль не загорелся.

Полиция просит быть внимательными, поскольку дороги скользкие.

Читайте также: