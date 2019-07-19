19.07.2019, 08:49
Автомобиль врезался в дерево: два ребенка, женщина и водитель оказались в больнице
В четверг, 18 июля, в Харьюмаа произошло ДТП. Четверых пассажиров, 2 взрослых и 2 детей, доставили в больницу.
В четверг, 18 июля, в Харьюмаа произошло ДТП. Четверых пассажиров, 2 взрослых и 2 детей, доставили в больницу.
В четверг в 18:22 произошло ДТП в Харьюмаа в деревне Сауэ на перекрестке Лосси теэ и Руила-Лайтсе теэ. 44-летний мужчина, который ехал за рулем Toyota Avensis, потерял контроль над автомобилем при повороте направо и врезался в дерево. Водитель и 39-летняя пассажирка были доставлены в Северо-Эстонскую Региональную больницу, 11-летний мальчик и 8-летний мальчик в Таллиннскую детскую больницу.
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