Автомобиль врезался в дерево: два ребенка, женщина и водитель оказались в больнице

В четверг в 18:22 произошло ДТП в Харьюмаа в деревне Сауэ на перекрестке Лосси теэ и Руила-Лайтсе теэ. 44-летний мужчина, который ехал за рулем Toyota Avensis, потерял контроль над автомобилем при повороте направо и врезался в дерево. Водитель и 39-летняя пассажирка были доставлены в Северо-Эстонскую Региональную больницу, 11-летний мальчик и 8-летний мальчик в Таллиннскую детскую больницу.