Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

Вчера днем в Пярну на перекрестке улиц Пикк и Ринги произошло ДТП: автомобиль Audi A6 сбил 14-летнего мальчика.
Как сообщается, в 15.30 мальчик переходил дорогу по переходу на красный свет светофора и получил удар от автомобиля, личность водителя которого пока не установлена.
Водитель уехал с места происшествия, пострадавшего доставили в Пярнускую больницу.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Симоньян опубликовала свой неутешительный диагноз
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник
«Коля, напиши мне»: сын Лукашенко покорил сеть
Раскрыт секрет внешнего вида Лукашенко