Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

Как сообщается, в 15.30 мальчик переходил дорогу по переходу на красный свет светофора и получил удар от автомобиля, личность водителя которого пока не установлена.

Водитель уехал с места происшествия, пострадавшего доставили в Пярнускую больницу.

Обстоятельства происшествия уточняются.