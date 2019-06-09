Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

Вчера днем в Пярну на перекрестке улиц Пикк и Ринги произошло ДТП: автомобиль Audi A6 сбил 14-летнего мальчика.
Как сообщается, в 15.30 мальчик переходил дорогу по переходу на красный свет светофора и получил удар от автомобиля, личность водителя которого пока не установлена.
Водитель уехал с места происшествия, пострадавшего доставили в Пярнускую больницу.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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