Автомобиль сбил несколько транспортных средств, дорожный знак и фонарный столб

Авария произошла в 12:43 на перекресте Равила и Илмастику, где 72-летний мужчина на легковом автомобиле Ford Mondeo врезался в легковой автомобиль Citroen Jumpy, которым управлял 67-летний мужчина. Также Ford Mondeo наехал на четырехколесный мопед Microcar под управлением 59-летнего мужчины, после чего врезался в дорожный знак и фонарь.

Пассажирку Ford — 69-летнюю женщину — доставили в Клинику Тартуского университета для осмотра.

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