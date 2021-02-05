05.02.2021, 07:04
Автомобиль сбил на пешеходом переходе женщину, водитель скрылся
Вчера в Нарве автомобиль сбил на пешеходом переходе женщину, а водитель скрылся.
Вчера в Нарве автомобиль сбил на пешеходом переходе женщину, а водитель скрылся.
Вчера в 20:19 произошла авария у Тийманни, 20 в Нарве, где легковой автомобиль Audi A6 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 46-летнюю женщину. Кто был за рулем автомобиля, неизвестно. Скорая доставила пешехода в Нарвскую больницу для проверки. Водитель с места происшествия скрылся и не сообщил об аварии полиции.
У сбитой женщины не было светоотражателя либо другого источника света.
Точные обстоятельства случившегося выясняются.
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