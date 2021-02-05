Автомобиль сбил на пешеходом переходе женщину, водитель скрылся

Вчера в 20:19 произошла авария у Тийманни, 20 в Нарве, где легковой автомобиль Audi A6 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 46-летнюю женщину. Кто был за рулем автомобиля, неизвестно. Скорая доставила пешехода в Нарвскую больницу для проверки. Водитель с места происшествия скрылся и не сообщил об аварии полиции.

У сбитой женщины не было светоотражателя либо другого источника света.

Точные обстоятельства случившегося выясняются.